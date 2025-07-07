رئاسة الجمهورية: الرئيس عون برّاك أفكاراً لبنانية لحلٍّ شامل خلال الاجتماع بقصر بعبدا

أعلنت رئاسة الجمهورية، أن الرئيس جوزاف عون سلّم السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم برّاك، أفكاراً لبنانية لحلٍّ شامل خلال الاجتماع في قصر بعبدا.

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