شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعدت الأحزاب لانتخابات الشيوخ كما رصدها ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان اهتماما بالغ بالفترة الحالية التي تشهد الإستعداد لانتخابات الشيوخ، حيث قدم تقريره حول أهمية انتخابات مجلس الشيوخ في عام 2025، وأكد التقرير على أن الدولة المصرية تمارس دورا محوريا في إدارة الحياة السياسية، حيث تظهر مؤسسات الدولة وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات، ووسائل الإعلام الرسمية، وهيئتى النيابة الإدارية ومجلس الدولة بشكل منظم ومعلن في إدارة وتنظيم العملية الانتخابية وهناك حرص رسمي على إظهار الانتخابات بصورة نزيهة ومنظمة خاصة في ظل الرقابة الدولية والمحلية من منظمات المجتمع المدني.

وشملت التعديلات تغييرات جغرافية محدودة، من أبرزها إضافة مقعد ثالث لدائرة الواسطى وناصر في محافظة بني سويف جنوب القاهرة، ودمج دائرة السيدة زينب مع دائرتي الدرب الأحمر وعابدين في قلب العاصمة، إلى جانب فصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، واستحداث دائرة مستقلة المدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.

وظهر تشارع الأحزاب السياسية في وتيرة التحركات الحزبية على الساحة السياسية المصرية مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 2025، حيث دخلت الأحزاب مرحلة التجهيز الفعلى لبرامجها الانتخابية، وتكثيف تواجدها الميداني، في محاولة لكسب ثقة الناخبين وحجز مقاعد مؤثرة تحت قبة البرلمان.

وتسعى كل قوة سياسية إلى رسم ملامح حضورها في المشهد المقبل، ما بين إعداد قوائم مرشحين، وعقد المؤتمرات الجماهيرية، وتشكيل لجان نوعية تعكس رؤى متقدمة تواكب تطلعات الشارع المصري.

وينتظر أن يشهد السباق الانتخابي منافسة محتدمة بين أحزاب السلطة والمعارضة، في ظل أوضاع إقليمية متغيرة، وتطلعات شعبية نحو برلمان أكثر تمثيلا وتعبيرا عن القضايا الحقيقية للمواطنين، ومن أبرز الاحزاب التي تستعد للمشاركة، طبقا لما جاء بتقرير الملتقى:

- الجبهة الوطنية يستعد ببرنامج يعكس طموحات الشعب ومواكبة الجمهورية الجديدة

وفي هذا السياق يستعد حزب الجبهة الوطنية بقوة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، واضعا نصب عينيه تحقيق تمثيل واسع يعكس رؤيته الداعمة للدولة المصرية ومشروع الجمهورية الجديدة، ومن هذا المنطلق شدد الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب على أهمية أن يتضمن البرنامج الانتخابي أهدافًا كبرى تعبر عن تطلعات المواطنين، وبرامج تلبي احتياجات المحافظات المختلفة، مؤكدا ضرورة التواجد بين الناس ورفع الوعي المجتمعي.

- مستقبل وطن يخوض الانتخابات البرلمانية وفق خطة استراتيجية متكاملة

على جانب آخر، أكد النائب عصام هلال، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن الحزب يستعد بقوة لخوض الانتخابات المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ، انطلاقا من رؤية تعتمد على التشاركية والمنافسة الشريفة، بعيدا عن منطق المغالبة أو احتكار المشهد، مشددا على أن الفيصل الحقيقي في تحقيق الأغلبية البرلمانية هو صوت الناخب المصري.

حماة الوطن: لدينا كوادر قادرة على المنافسة بقوة في الانتخابات المقبلة

ومن ناحيته أكد اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس البرلمان العربي، أن الحزب حريص على إجراء لقاءات دورية مكثفة مع قواعد الحزب بالمحافظات المختلفة استعدادا المارثون انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك لانتقاء أفضل العناصر للدفع بها في الانتخابات المقبلة سواء على مقاعد الفردي أو القائمة.

- العدل: نسعى لتمثيل حقيقي للمواطن

على جانب آخر بدأ حزب العدل برئاسة النائب عبد المنعم إمام في تنظيم مؤتمرات جماهيرية بالمحافظات استعدادا الانتخابات مجلس الشيوخ، وفي هذا السياق أكد "إمام" أن حزب العدل لا يخوض الانتخابات بوهم الزعامة الفردية، بل عبر تنظیم مؤسسی و برنامج سیاسي واقعي، مشيرة إلى أن الحزب يسعى إلى ترسيخ فكرة أن الناخب لا يختار أشخاصا بل يختار مشروعا وبرنامجا وانحيارا وطنيا.

- حزب الوعى يستعد للانتخابات باطلاق حملة دعائية واعلامية تعمل لخدمة المواطنين

فيما تواصل الهيئة العليا لحزب الوعى عقد اجتماعاتها الدورية، والتي انتهت إلى ضرورة إطلاق حملة إعلامية موسعة للتعريف بمرشحيه وبرنامجه السياسي، خلال الأيام القليلة المقبلة. وأشار الدكتور باسل عادل رئيس الحزب، إلى أن لجنة الانتخابات المعنية بمتابعة ملف الترشح قد تلقت أكثر من 60 استمارة رغبة في الترشح من مختلف المحافظات، تشمل الراغبين في خوض انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو ما يعكس تزايد ثقة الاعضاء في الحزب ومشروعه.

- "الحرية المصري" يعلن خوض انتخابات " الشيوخ على غالبية المقاعد الفردية

وبدوره أكد الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصري، أن الحزب يستعد بقوة الخوض انتخابات مجلس الشيوخ والنواب، مشيرا إلى أن الحزب سيدفع بكوادر سياسية متميزة للمنافسة على غالبية المقاعد الفردية في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تمثيل فعال وحقيقي للمواطنين تحت قبة البرلمان.

- حزب الاتحاد يستعد الفرز ملفات المرشحين

بينما عقد حزب الاتحاد اجتماعا موسعا ضم الأمانة العامة المكتب السياسي، لجنة الانتخابات، وأمناء المحافظات، برئاسة المستشار رضا صقر، رئيس الحزب، وبمشاركة النائب الأول محمد ناجح الشورى -أمين التنظيم ورئيس لجنة الانتخابات، ومحمد أبو شامة الأمين العام، ومحمد أمين نائب رئيس الحزب للعلاقات الخارجية، والدكتورة هالة عمر أمينة المرأة.