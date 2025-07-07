شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يقر مدة التعليم الإلزامى 12 سنة تنتهى بنهاية الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل المادة 4 من مشروع مقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والتى نظمت مدة التعليم الإلزامى لتصبح إثنتى عشرة سنة تنتهى بنهاية المرحلة الثانوية، كما أضافت التعليم التكنولوجي والثانوي المهني والتكنولوجي المتقدم ضمن سنوات التعليم ما قبل الجامعي، وكذا إضافة مسار قصير للتعليم المهنى ينتهي خلال فترة قصيرة كافية لمدة عام أو عامين، وفقا لمقتضيات التعليم المهني.

وجاء نص المادة "4" كما اقرها المجلس كما يلى

تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي: اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي؛ منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي" أو البكالوريا.

كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم