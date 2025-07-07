شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "الجبهة الوطنية": سندفع بـ 12 مرشحا للقائمة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

أكد السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، على حضور الاجتماع التنسيقى الثانى لـ "القائمة الوطنية من أجل مصر" لانتخابات مجلس الشيوخ، بمقر حزب حماة الوطن مساء اليوم، لحسم تفاصيل وشكل القائمة وأسماء مرشحيها وكل ما يرتبط بها، وقد بدأ المرشحين في تقديم أوراق ترشحهم بالفعل، موضحا أن الحزب يدفع بـ 12 مرشحا على نظام القائمة.

وأضاف الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، خلال تصريحه لـ ”الخليج 365” أن مرشحى الحزب على المقاعد الفردية استوفوا كل أوراقهم واختاروا جميعا رمز السيارة، ليكون بذلك رمز السيارة هو رمز حزب الجبهة الوطنية في المقاعد الفردية.

وأوضح "القصير" أن غرفة العمليات داخل الحزب فى المقر الرئيسي تتابع سير العمل على مدار الساعة وتتلقي أي استفسارات تمهيدا لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنه من قيادات الحزب.

كما أكد أنه استقبل بعض المرشحين سواء على المقاعد الفردية أو القائمة لاعطاءهم التوجيهات والتنسيق معهم لضمان تقديم نموذج مشرف خلال انتخابات مجلس الشيوخ.