شكرا لقرائتكم خبر عن قانون الرياضة أمام النواب بعد قليل.. و"جبالي" يطالب كافة الأعضاء بالحضور والان مع تفاصيل الخبر

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جميع رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية التواجد داخل القاعة الرئيسية للمجلس، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم لاسيما وإدراج عدد من القضايا الهامة علي أجندة الجلسة.

وشدد "جبالي" علي عدم عقد أي اجتماعات للجان إبان انعقاد الجلسة العامة، قائلا: "الموضوعات المنظورة في الجلسة العامة اليوم غاية في الأهمية، وتتطلب تواجد كافة النواب".

ونوه رئيس مجلس النواب، إلي ضرورة وقف الأحاديث الجانبية خلال الجلسة، ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة المنعقدة مناقشة تعديلات مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، وعدد من المستشارين القانونيين والبرلمانيين.

وانتهت لجنة الرياضة، إلى الموافقة على تعديل البند 8 من المادة 21، والذى ينص على عدم أحقية أى عضو شغل منصب بمجلس الإدارة لمدة دورتين متتاليتين فى الترشح مجددًا لذات المنصب.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا البند سيطبق بأثر فورى اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون الجديد، وليس بأثر رجعى، مما يعنى أنه لا يمس الفترات السابقة لصدور القانون، ويهدف التعديل إلى تفعيل مبدأ التداول ومنح فرص جديدة لقيادات رياضية مختلفة.

كما شهدت اللجنة الموافقة علي خفض سن الأعضاء فى مجالس الإدارات، وذلك من 30 عامًا إلى 25 عامًا، والذي يستهدف تمكين الشباب ومنحهم فرصة أكبر للمشاركة فى إدارة الهيئات الرياضية، مع الإبقاء على تشكيل المجلس بحد أدنى 7 أعضاء ولا يقل عن 14 عضوًا.