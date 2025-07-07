المنظمة الدولية للهجرة: نحو 450 ألف أفغاني غادروا من إيران إلى أفغانستان منذ بداية حزيران

أفادت المنظمة الدولية للهجرة، عن أن "نحو 450 ألف أفغاني غادروا من إيران إلى أفغانستان منذ بداية حزيران"، بعدما طلبت طهران من الأشخاص الذين لا يملكون وثائق المغادرة قبل السادس من تموز.

واشار متحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة لوكالة "فرانس برس"، الى أنّ "449218 أفغانيا عادوا من إيران منذ الأول من حزيران إلى الخامس من تموز"، مضيفا أنّ "إجمالي العائدين منذ بداية العام هو 906326 شخصا".