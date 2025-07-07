الجيش الإسرائيلي أعلن عن تنفيذ عملية بجنوب سوريا واعتقال خلية تعمل بتوجيه من فيلق القدس

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوة من لواء ألكسندروني (اللواء 3) نفذت، استنادًا إلى معلومات من تحقيقات وحدة 504، عملية ليلية خاصة في منطقة تل كودنة جنوب سوريا، أسفرت عن اعتقال خلية تعمل بتوجيه من فيلق القدس الإيراني.

وأشار إلى أن هذه العملية تُعد الثانية من نوعها خلال الأسبوع الأخير، حيث تم تنفيذ مهمة دقيقة أفضت إلى توقيف عدد من النشطاء الذين شكّلوا تهديدًا في المنطقة.

وأكد أن "قوات الفرقة 210 تواصل انتشارها في الجنوب السوري، وتعمل على منع تموضع أي جهة توصف بالإرهابية في سوريا، بهدف حماية سكان دولة إسرائيل".