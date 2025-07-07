ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تكساس إلى 82 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت منطقة "​تكساس​ هيل كنتري" الأميركية إلى 82 قتيلا، فيما لا يزال مصير أكثر من 41 شخصا مجهولا.

وتواصل فرق الإنقاذ جهودها على طول نهر "غوادالوبي"، الذي شهد ارتفاعاً مفاجئاً في منسوبه يوم الجمعة الماضي ليصل إلى ارتفاع مبنى من طابقين.

وأشار مسؤولون محليون الى أن "حوالي 20 شخصا من مخيم "ميستيك" الصيفي للأطفال في مقاطعة "كير" لا يزالون في عداد المفقودين. ومن بين الضحايا، سُجلت 68 حالة وفاة في المقاطعة وحدها، وفقاً لتصريحات شريف المقاطعة "لاري ليثا"، الذي أكد أن العدد قد يرتفع خلال الأيام المقبلة".