مراد خلال اطلاق مشروع المجمع الإسلامي في البقاع: بداية لمسيرة وطنية تمتد من البقاع إلى كل لبنان

اشار النائب حسن مراد الى أن "المشروع ليس مجرد صرح ديني بل منصة للعلم والتربية والاعتدال، ويجسد الشراكة الوطنية ويعزز الهوية والانتماء"، لافتا الى أن "​لبنان​ يواجه أزمات اقتصادية وأمنية وحصارًا خارجيًا متصاعدًا، لكنه أثنى على صمود أهل البقاع الذين يواصلون البناء والعمل رغم التحديات".

واكد في رسالة دعم واضحة للدولة خلال حفل وضع حجر الأساس للمجمع الإسلامي في البقاع الأوسط، برعاية رئيس الحكومة نواف سلام "اننا نضع يدنا بيدكم، لدعم النهوض بالوطن وإعادة الإعمار وخدمة المواطنين بصدق وإخلاص".

كما دعا إلى "التعالي عن الخلافات السياسية، والتمسك بوحدة لبنان وعروبته الأصيلة"، مؤكدًا "ضرورة الالتزام الكامل باتفاق الطائف ومقررات القمم العربية الأخيرة لتحقيق الاستقرار والخلاص الوطني"، مشدّدًا على "أهمية دولة المؤسسات، والقضاء المستقل، والشفافية والحوكمة الرشيدة لتحقيق التنمية والسلام".

واضاف "هذا المجمع بداية لمسيرة وطنية تمتد من البقاع إلى كل لبنان، لتعزيز الأمل والعمل المشترك".