اللبنانية الاولى أعلنت انضمام شخص من ذوي الاعاقة لفريق العمل بقصر بعبدا: الإدماج ليس خيارًا بل حق لكل إنسان

أعلنت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون انضمام شخص ذوي الإعاقة، إلى فريق العمل في القصر الجمهوري للمرة الأولى، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل بداية تطبيق كامل لأحكام القانون 220/2000 والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في 10 نيسان 2025، مضيفة "أهلاً وسهلاً بك يا علي".

وأوضحت أن وجود علي يذكّر الجميع يوميًا بأن الإدماج ليس خيارًا بل حق لكل إنسان، مع التأكيد على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومساواتهم مع الآخرين في كافة المجالات.