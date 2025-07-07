شكرا لقرائتكم خبر عن بالمختصر المفيد.. كل ما تريد معرفته عن "نظام البكالوريا" الجديد فى التعليم والان مع تفاصيل الخبر

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد قليل، إستحداث نظام جديد يُسمى "البكالوريا المصرية" ضمن منظومة التعليم، كأحد الأنظمة البديله للثانوية العامة، علي أن يظل نظام الثانوية العامة قائما كما هو دون المساس به.

ويكمن الهدف من نظام "البكالوريا الجديد" الذي وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، علي استحداثه بقانون التعليم يتمثل في تقديم مسار تعليمي جديد مرن ومواكب للتطورات الدولية، تخفيف الضغط عن الثانوية العامة التقليدية، و فتح الباب أمام تنوع أكاديمي ومهني يلائم قدرات واهتمامات الطلاب.

وجاءت المواد المستحدثه بقانون التعليم، متضمنه المادة 37 لتقضي بأنه مع مراعاة الأحكام العامة المنصوص عليها فى الفصل الأول من هذا الباب، البكالوريا نظام أختيارى مجانى يتقدم إليه من كان حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، ولا يحوز التحويل منه أو أليه من أنظمة التعليم الثانوى الأخرى أثناء سنوات الدراسة" ، ووفقا للمادة 37 مكرراً 1 تكون مدة الدراسة فى نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد اتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة.

ويصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة.

ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليمالفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى القواعد المنظمة لقبول الطلاب فى هذا النظام."

ووفقا للمادة 37 مكرراً 2، يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم الجامعى والمجلس الأعلى للجامعاتالأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا، متضمناً المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية والاختياريةالتخصصية التي يتعين على الطالب أن بجتازهابنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح.

على أن تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسىمن دورين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي.

ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجاناً، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز في المرة الواحدة مائتى جنيهاً في كل مرة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة هذا الحد تدريجياً، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها أربعمائة جنيه للمادة الواحدة.

•وحسب المادة (37) مكرراً 3 " يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الشهادة التي تمنح للطالب في نهاية مرحلة الدراسة، على أن تتضمن تلك الشهادة نتيجة كل مقرر أدى امتحانه والدرجة التي حصل عليها وعدد المحاولات التي دخلها وتاريخ كل محاولة والدرجة التي حصل عليها في كل منها".

وفي هذا الإطار نستعرض أهم أبرز ملامح نظام البكالوريا المصري :

‎ 1 نظام اختياري ومجاني

‎ ◦ يُتاح فقط للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي (الإعدادية).

‎ ◦ لا يُسمح بالتحويل منه أو إليه أثناء سنوات الدراسة.

‎ 2 مدة الدراسة: 3 سنوات

‎ ◦ يُمنح الطالب في نهايتها شهادة تعادل شهادة الثانوية العامة.

‎ 3 نظام الامتحانات

‎ ◦ تُعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي (دورين).

‎ ◦ التقدم للامتحان الأول مجاني.

‎ ◦ رسوم الإعادة: لا تتجاوز 200 جنيه لكل مرة، وبحد أقصى 400 جنيه للمادة الواحدة.

‎ 4 تفاصيل الشهادة النهائية

‎ ◦ تشمل:

‎ ▪ درجات كل مقرر.

‎ ▪ عدد المحاولات.

‎ ▪ تاريخ كل محاولة ودرجتها.

5 الهيكل الأكاديمي

‎ ◦ يتم تحديد:

‎ ▪ الأقسام والمسارات التعليمية.

‎ ▪ المقررات الأساسية والاختيارية.

‎ ▪ نظم التقويم والاختبارات.

‎ ▪ آليات التقييم والمجموع النهائي.

6 تنظيم حكومي صارم

‎ القرارات الخاصة بالتشغيل والمناهج والامتحانات تُصدر بقرارات من وزير التربية والتعليم ، بعد موافقه .

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.