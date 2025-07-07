شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدفعة الخامسة من "قادة مصر الرقمية" بالأكاديمية الوطنية للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وذلك لحضور فعاليات انطلاق الدفعة الخامسة من "المبادرة الوطنية لتأهيل قادة مصر الرقمية".

وخلال اللقاء، تقدّمت الدكتورة غادة لبيب بالتهنئة إلى الدكتورة سلافة جويلي بمناسبة توليها منصب المدير التنفيذي للأكاديمية، مؤكدة على أهمية استمرار التعاون المثمر بين الجانبين واتساعه خلال المرحلة المقبلة.

وتنطلق الدفعة الخامسة من البرنامج في إطار الشراكة بين الأكاديمية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن جهود الدولة لبناء كوادر قيادية قادرة على قيادة عملية التحول الرقمي داخل الجهاز الإداري بكفاءة وفاعلية.

ويستهدف البرنامج تطوير المهارات الرقمية والتكنولوجية للقيادات العليا من مختلف الوزارات والمحافظات، من خلال تجربة تدريبية ثرية تدعم تبادل الخبرات، وتعزز نشر الثقافة الرقمية على المستويين الأفقي والرأسي داخل مؤسسات الدولة.