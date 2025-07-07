اخبار العالم

انطلاق الدفعة الخامسة من "قادة مصر الرقمية" بالأكاديمية الوطنية للتدريب

0 نشر
0 تبليغ

  • انطلاق الدفعة الخامسة من "قادة مصر الرقمية" بالأكاديمية الوطنية للتدريب 1/3
  • انطلاق الدفعة الخامسة من "قادة مصر الرقمية" بالأكاديمية الوطنية للتدريب 2/3
  • انطلاق الدفعة الخامسة من "قادة مصر الرقمية" بالأكاديمية الوطنية للتدريب 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدفعة الخامسة من "قادة مصر الرقمية" بالأكاديمية الوطنية للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت إيمان علي

الإثنين، 07 يوليو 2025 10:20 ص

استقبلت الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وذلك لحضور فعاليات انطلاق الدفعة الخامسة من "المبادرة الوطنية لتأهيل قادة مصر الرقمية".

وخلال اللقاء، تقدّمت الدكتورة غادة لبيب بالتهنئة إلى الدكتورة سلافة جويلي بمناسبة توليها منصب المدير التنفيذي للأكاديمية، مؤكدة على أهمية استمرار التعاون المثمر بين الجانبين واتساعه خلال المرحلة المقبلة.

وتنطلق الدفعة الخامسة من البرنامج في إطار الشراكة بين الأكاديمية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن جهود الدولة لبناء كوادر قيادية قادرة على قيادة عملية التحول الرقمي داخل الجهاز الإداري بكفاءة وفاعلية.

ويستهدف البرنامج تطوير المهارات الرقمية والتكنولوجية للقيادات العليا من مختلف الوزارات والمحافظات، من خلال تجربة تدريبية ثرية تدعم تبادل الخبرات، وتعزز نشر الثقافة الرقمية على المستويين الأفقي والرأسي داخل مؤسسات الدولة.

b33763b6-8f92-484a-bd4b-01a8a555c499

 

ad44da9e-715a-4823-8658-e78a5ce92fc8

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements