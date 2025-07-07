الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 3 موانىء ومحطة كهرباء في اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه هاجم أهدافًا للحوثيين في ثلاثة موانىء يمنية ومحطة لتوليد الكهرباء.

وأشار الجيش إلى أن الضربات التي استهدفت موانىء الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة رأس الكثيب للكهرباء جاءت بسبب هجمات الحوثيين المتكررة على إسرائيل.

وبعد ساعات من الهجوم، أعلن الجيش الإسرائيلي إن صاروخين أطلقا من اليمن، مضيفًا أنه جرت محاولات لاعتراضهما لكن نتائج هذه المحاولات لا تزال قيد المراجعة.

وذكرت خدمة الإسعاف الإسراءبلية أنها لم تتلق أي اتصالات متعلقة بآثار مترتبة على إطلاق الصاروخين أو سقوط قتلى أو مصابين بعد إطلاقهما من اليمن.

كما هاجمت إسرائيل سفينة غالاكسي ليدر في ميناء رأس عيسى والتي احتجزها الحوثيون في أواخر عام 2023.