الجيش: توقيف 21 شخصا بينهم 19 سوريًا في عمليات دهم في عدد من المناطق

أعلنت قيادة الجيش في بيان انه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين وأوقفت ٢١ شخصًا".

وأكدت قيادة الجيش "دهم منازل في منطقة الشويفات - عاليه، وتوقيف المواطن (م.ص.) كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في حوزته.

كما أعلنت عن "دهم منازل في منطقة البوشرية - المتن وتوقيف ١٩ سوريًّا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية".

وكشفت عن "توقيف المواطن (ا.س.) في بلدة شمسطار – بعلبك لحيازته مسدسًا حربيًّا. كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة القبة – طرابلس المواطن (ه.ع.) لإقدامه على كتابة شعار مرتبط بتنظيم داعش الإرهابي على جدار في المنطقة. سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".