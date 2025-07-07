«الفارس الشهم 3» تواصل تقديم دعمها الإنساني في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وبمساهمة من جمعية الشارقة الخيرية، تواصل العملية تقديم دعمها الإنساني لـ 20 تكية يومياً في القطاع؛ بهدف توفير الوجبات الغذائية لآلاف العائلات المتضررة والمنهكة جراء الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وانطلقت الحملة في أعقاب التصعيد الإنساني الذي شهده القطاع، حتى باتت واحدة من أطول وأشمل المبادرات الإغاثية المستمرة، التي حرصت على دعم المدنيين، خصوصاً الأطفال والنساء وكبار السن، حيث تنوعت أشكال الدعم ما بين إغاثات غذائية عاجلة ومساعدات طبية ومبادرات لإجلاء الجرحى والمصابين، إضافة إلى مشاريع لإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية والتعليمية.

وفي وقت سابق، وصلت سفينة مساعدات إنسانية إماراتية تحمل على متنها مواد إغاثية متنوعة لدعم سكان غزة تمهيداً لنقل حمولتها إلى داخل القطاع.

وتحمل السفينة التي رست في ميناء أشدود 2500 طن من المساعدات المتنوعة، تشمل الطرود الغذائية وطرود الطفل، وتضم مواد أساسية، مثل الطحين، التمر، الحليب، الشاي، إلى جانب الطرود التي تحتوي على المواد الغذائية الأساسية، لمساندة السكان والتخفيف من معاناتهم، وتعزيز صمودهم في وجه الظروف القاسية، والمجاعة التي تهدد حياتهم.