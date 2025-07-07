أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن عددًا من جرافات العدو، محمية بعدد من دبابات "ميركافا"، توغلت بعد منتصف الليل لمسافة تزيد عن 200 متر داخل بلدة كفركلا، ووصلت إلى الطريق الرئيسي في محيط منطقة "بوابة فاطمة"، حيث عملت على تجريف المكان وشق طريق ترابي، وسط انتشار لعناصر الجيش اللبناني في المنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: توغل آليات اسرائيلية لمسافة 200 متر في كفركلا بعد منتصف الليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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