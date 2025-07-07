لافروف: مجموعة "بريكس" باتت في طليعة التحول الاقتصادي العالمي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "مجموعة "بريكس" باتت في طليعة ​التحول الاقتصادي العالمي​ مع تراجع الهيمنة الغربية وتآكل الثقة بالمنظومة المالية القائمة على الدولار الأميركي".

واشار في كلمة خلال الجلسة الثانية من أعمال القمة السابعة عشرة لمجموعة "بريكس"، والتي عُقدت تحت عنوان "تعزيز النظام العالمي المتعدد الأطراف، القضايا المالية والاقتصادية، والذكاء الاصطناعي" الى ان "حصة دول "بريكس" تتزايد في حجم التجارة الروسية؛ حيث تجاوزت 48% العام الماضي".

ولفت الى ان "مجموعة "بريكس" تُعدّ اليوم قاطرة التحول الاقتصادي في العالم"٬ موضحا ان "دول "بريكس" باتت تمثل بالفعل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفقا لمعيار تعادل القوة الشرائية، وترتفع هذه النسبة مع احتساب الدول الشريكة للمجموعة، إلى 45%، أي ما يعادل 93 تريليون دولار".

واعتبر ان "النموذج التقليدي للعولمة بزعامة الغرب بات من الماضي".