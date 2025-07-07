وزير الخزانة الأميركي: الرسوم الجمركية الجديدة تطبق في الأول من آب في حال عدم التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة

اشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت٬ الى ان "​الرسوم الجمركية​ الجديدة ستطبق اعتبارا من الأول من آب المقبل في حال لم يبرم شركاء واشنطن التجاريون من تايوان إلى الاتحاد الأوروبي، اتفاقات معها".

وقد تصل هذه الرسوم الجمركية إلى نسبة 50 %. وكان موعد التاسع من تموز قد طرح في السابق إلى أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إن الدول المعنية ستبدأ بدفع هذه الرسوم اعتبارا من الأول من آب من دون أن يكشف أي تفاصيل أخرى.

وأكد بيسنت تصريحات لترامب لصحافيين في الطائرة الرئاسية أشار فيها أيضا إلى موعد جديد قائلا "سأبدأها على الأرجح في الأول من آب. الموعد مبكر أليس كذلك؟".

وقال ترامب إنه وقع على 12 رسالة سترسل الإثنين على الأرجح.

وأضاف ترامب للصحافيين الأحد "أعتقد أننا سننتهي من معظم الدول بحلول التاسع من تموز، إما برسالة أو باتفاق"، مضيفا أنه تم ابرام بعض الاتفاقات.