الجيش الإسرائيلي: انطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل بعد إطلاق صاروخين من اليمن

افاد الجيش ال​إسرائيل​ي عن "انطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل بعد إطلاق صاروخين من اليمن".

وقال الجيش في بيان "جرت محاولات لاعتراض الصاروخين، العمل جار على مراجعة نتائج الاعتراض"، مضيفا أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة من إسرائيل.