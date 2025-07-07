ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الاسرى في غزة خلال هذا الأسبوع

اشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى ان "هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الاسرى في غزة خلال هذا الأسبوع"، وذلك قبل اجتماعه المرتقب في واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

ولفت ترامب الى اننا "نجحنا بالفعل في إخراج العديد من الاسرى، ولكن في ما يتعلق بالاسرى المتبقين، فسيتم إخراج عدد لا بأس به منهم. ونتوقع أن يتم ذلك هذا الأسبوع".

وأضاف أن الولايات المتحدة "تعمل على قضايا عدة مع إسرائيل"، ومن بينها "ربما اتفاق دائم مع إيران".

وعبر نتانياهو عن "أمله بأن تساعد محادثاته في واشنطن على التقدم" نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب مع نتانياهو اليوم في البيت الأبيض، وهو اللقاء الثالث بينهما منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى السلطة في كانون الثاني.

وبدأت مساء الأحد في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس لبحث وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الاسرى في غزة.