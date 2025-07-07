إدوارد غابريل: توم برّاك يطرح عملية تدريجية لسحب سلاح حزب الله وإنسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية

اشار الرئيس الحالي لفريق العمل الأميركي من أجل ​لبنان​ ​إدوارد غابريل​ الى ان الوقت يداهم لبنان وآمل أن يتلقى توم برّاك جواباً إيجابياً غداً.

ولفت إدوارد غابريل في حديث الى قناة "الجديد" الى ان "توم برّاك يطرح عملية تدريجية لسحب سلاح حزب الله وإنسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية"، موضحا بانه إذا كان الجواب غداً سلبياً أخشى أن تفقد أميركا الإهتمام بالملف اللبناني.

واردف "لا أعلم من سيتخذ الخطوة الأولى في موضوع سحب سلاح حزب الله والإنسحاب الإسرائيلي من لبنان".