أبو زيد: الغارات الاسرائيلية عشية جولة براك هل هي محاولة للضغط على لبنان الرسمي؟

اشار النائب السابق أمل أبو زيد في تصريح له، الى ان "تمنياتنا مع عودة الموفد الاميركي توم براك إلى بيروت غداً أن يأتي الرد اللبناني على قدر آمال اللبنانيين بما يحقق ​الأمن والاستقرار​ وبسط سلطة الدولة. أما سؤالنا فهو عن طبيعة الغارات الاسرائيلية وتوقيتها وأهدافها الليلة عشية جولة براك وهل هي محاولة للضغط على لبنان الرسمي؟".

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