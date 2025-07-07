افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بانه لا استهداف لسيارة إسعاف الهيئة الصحية على طريق القاسمية شمال صور، وإنما حادث سير فقط نتج عنه أصابة مسعفان كانا بداخلها، وعملت فرق الإسعاف لجمعية كشافة الرسالة على نقلهم إلى مستشفى جبل عامل في صور للمعالجة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اصابة مسعفين بالهيئة الصحية جراء انقلاب سيارة اسعاف على حاجز القاسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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