افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بان الطيران الحربي الاسرائيلي جدد عدوانه على منطقة البقاع هذا المساء، مستهدفا السلسلتين الشرقية والغربية، فاسنهدف مرتفعات السلسلة الغربية في فلاوي ووادي الزينة وبوداي بثلاث غارات، كما استهدف مرتفعات جرود جنتا على السلسة الشرقية شرقي بلدة النبي شيت.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: غارة جديدة على جرد بوادي وغارتين على جرد فلاوي في البقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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