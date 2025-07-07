الطيران الاسرائيلي يشن سلسلة غارات جديدة على جنوب لبنان في ارزي

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان الطيران الاسرائيلي شن سلسلة ​غارات​ جديدة على ​جنوب لبنان​ في ارزي. وفي محصلة الغارات حتى الساعة، شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية سلسلة غارات استهدفت وادي كفرملكي والمنطقة الواقعة بين بلدات عين قانا وصربا وحومين، وايضا غارة غارة استهدفت جرود بوداي في البقاع، إضافة إلى غارة استهدفت الفلوات في اطراف بلدة رزاي.

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