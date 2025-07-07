السفير المصري: هناك رغبة أميركية بحل مسألة السلاح مع جدول زمني واضح والقيام بإصلاحات داخلية

اشار السفير المصري في بيروت علاء موسى الى ان الملفات المطروحة اليوم معقدة وليست سهلة، وهناك رغبة أميركية بحل مسألة السلاح مع جدول زمني واضح والقيام بإصلاحات داخلية.
ولفت موسى في حديث الى قناة "الجديد" الى ان أفكار المبعوث الاميركي توم برّاك واضحة تحتاج الى إجابات، وهو لا يتعامل مع حزب الله بل مع الدولة اللبنانية التي يجب أن تكون شفافة في ردّها، وهذه وجهة النظر الأميركية التي لم تحمل أي نوع من أنواع التهديد.
واعتبر بانه ليس كل ما قيل في الإعلام دقيق، ويجب أن ننتظر الغدّ لنعرف الى أين ستذهب الأمور.
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