شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يعلن المنافسة على جميع المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب حماة الوطن، المنافسة بقوة على كافة المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بجميع الدوائر الانتخابية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد الحزب، أنه يمتلك كوادر حزبية قوية قادرة على المنافسة الحقيقية، والحصول على النسبة الأكبر من المقاعد.

وأشار حماة الوطن، إلى أنه على مدار السنوات الماضية، استطاع عمل قاعدة جماهيرية في كل مكان على مستوى الجمهورية، ومن خلالها أصبح قادرا على المنافسة بقوة في كافة الاستحقاقات الانتخابية.