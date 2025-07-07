شكرا لقرائتكم خبر عن حزب النور يدفع بـ 3 من قياداته للترشح في انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل حزب النور الدفع بمرشحيه في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث دفع في اليوم الثاني من فتح باب الترشح بثلاثة من أبرز قياداته على المقاعد الفردية بمحافظات كفر الشيخ والقاهرة والبحيرة، ليواصل الحزب حضوره القوي في السباق الانتخابي بعد أن تقدم بتسعة مرشحين في اليوم الأول.

ففي محافظة كفر الشيخ، تقدم السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور، بأوراق ترشحه رسميًا على المقعد الفردي، واختار رمز "الفانوس" ليخوض به الانتخابات، في انتظار اعتماده رسميًا عقب إعلان القائمة النهائية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.



وفي محافظة القاهرة، تقدم المهندس محمد شكري، أمين الحزب بالمحافظة وعضو الهيئة العليا، بأوراق ترشحه رسميًا، واختار أيضًا رمز "الفانوس"،

أما في محافظة البحيرة، فقد تقدم الدكتور محمد صلاح خليفة، عضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو مجلس النواب السابق، بأوراق ترشحه على المقعد الفردي، واختار رمز "الكرسي".



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد فتحت باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، صباح السبت 5 يوليو، ويستمر حتى 10 من الشهر الجاري، على أن يُجرى التصويت بالخارج يومي 1 و2 أغسطس، وفي الداخل يومي 4 و5 أغسطس 2025.

ويُذكر أن حزب النور كان قد دفع بتسعة مرشحين على المقاعد الفردية في اليوم الأول، موزعين على عدد من المحافظات، ليؤكد الحزب عزمه المنافسة بقوة في الاستحقاق الانتخابي، عبر الدفع بكوادر ذات خلفيات مهنية وتشريعية متنوعة تمثل توجهه وتواكب التحديات الوطنية الراهنة.

محمد صلاح خليفة