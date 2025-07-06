إعصار "داناس" يجتاح تايوان.. وإجلاء آلاف السكان

ابوظبي - سيف اليزيد - أُجلِي نحو 3 آلاف شخص من منازلهم في تايوان، اليوم الأحد، بعدما أدّى الإعصار "داناس" إلى هطول أمطار غزيرة على الجزيرة تسبّبت في حدوث فيضانات وانزلاقات تربة، حسبما أفادت السلطات.

وقالت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية، في تحذير لها، إنّ من المتوقع أن يتجه الإعصار، المصحوب برياح تبلغ سرعتها القصوى 137 كيلومتراً في الساعة، شمالاً على طول ساحل تايوان الغربي خلال الليل.

من جانبها، أفادت الوكالة الوطنية لمكافحة الحرائق بأنّ 28 شخصاً على الأقل تلقّوا العلاج من إصابات طفيفة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنّ إعصار "داناس" تسبّب في هطول أكثر من 500 مليمتر من الأمطار على جنوب تايوان خلال نهاية الأسبوع، محذرة من هطول أمطار غزيرة على بقية أنحاء الجزيرة مع تحرّك الإعصار شمالاً.

وأضافت: "من الليلة وحتى صباح الغد، سنشهد أقوى تأثيرات للرياح والأمطار".

وأشارت الوكالة الوطنية للإغاثة إلى أنّ غالبية الأشخاص الـ2853 الذين تمّ إجلاؤهم كانوا في مناطق جبلية في محيط مدينة كاوهسيونغ الساحلية الجنوبية.

وأكدت الوكالة تسجيل عشرة حوادث انزلاق تربة على الأقل، بينما غمرت المياه 49 منطقة، لكن المياه بدأت تنحسر.

وتشهد تايوان عواصف استوائية متكرّرة من يوليو إلى أكتوبر.