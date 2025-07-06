شهيد و3 إصابات في غارتين إسرائيليتين على بنت جبيل وشبعا بجنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - استُشهد شخص وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح، في حصيلة أولية لغارتين شنهما الاحتلال الإسرائيلي بطائرتين مسيّرتين، صباح اليوم السبت 5 يوليو 2025، على منطقتين في جنوب لبنان.

ففي غارة استهدفت سيارة في منطقة صف الهوا – بنت جبيل، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، عن سقوط شهيد وإصابة شخصين بجروح، حيث تعمل الطواقم الطبية على نقل المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أفاد المركز نفسه بأن غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة أصابت مواطنًا بجروح في بلدة شبعا.

وتأتي هذه الغارات في ظل خرق الاحتلال المتكرر لاتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة في منذ 7 شهور بين حزب الله والدولة اللبنانية وإسرائيل.

المصدر : وكالات