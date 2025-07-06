قبل 9 يوليو الحاسم.. أميركا تترقب اتفاقات تجارية "كبيرة"

ابوظبي - سيف اليزيد - قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى عدد من الاتفاقات التجارية قبل موعد التاسع من يوليو الجاري، وهو الموعد الذي يبدأ فيه تطبيق رسوم جمركية مرتفعة.

وتوقع بيسنت، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، صدور عدة إعلانات "كبيرة" في الأيام المقبلة.

وأضاف الوزير أن إدارة ترامب ستبعث أيضاً برسائل إلى 100 دولة لا تجمعها تعاملات تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة لإخطارها بأنها ستواجه رسوماً جمركية أعلى، تحددت في بادئ الأمر في الثاني من أبريل الماضي، قبل تعليقها حتى التاسع من هذا الشهر.

وصرح بيسنت: "سيوجه الرئيس ترامب رسائل إلى بعض شركائنا التجاريين يقول فيها: إذا لم تحركوا الأمور، فسنعود في أول أغسطس إلى مستوى الرسوم الجمركية التي تحددت لكم في الثاني من أبريل. لذا أعتقد أننا سنشهد سريعاً جداً (إبرام) الكثير من الاتفاقات".