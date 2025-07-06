شكرا لقرائتكم خبر عن كمال الدالي أمينًا وعصام بهي الدين مساعدًا.. الجبهة الوطنية تُعلن تشكيل أمانة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الجبهة الوطنية برئاسة الدكتور عاصم الجزار عن تشكيل أمانته في محافظة الجيزة ضمن إطار تحركاته التنظيمية استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وقد تم اختيار اللواء محمد كمال الدالي أمينًا عامًا للحزب بالمحافظة، فيما تم اختيار عصام بهي الدين أمينًا مساعدًا. كما تم ضم عدد من الشخصيات البارزة في العمل السياسي والحزبي ضمن التشكيل الجديد.

وضم التشكيل كلًا من: شريف عناني على منصب أمين التنظيم، وعبد الحميد عطية، وحيد الفتاح، علاء ناجي، هاني سعيد فهيم، محمد صلاح سعد، ونافع هيكل على منصب أمناء مساعدين بالمحافظة.

شغل عصام بهي الدين عدة مناصب إدارية وسياسية على المستوى المهني او الحزبي مما مكنه من التمتع بخبرات وعلاقات واسعة النطاق على مستوى الدوائر السياسية والحزبية علاوة على تمتعه بقبول وثقة شعبية على مستوى المحافظة.



كما شارك في عدة انتخابات نيابية، أبرزها انتخابات 2011 حيث نافس كمرشح مستقل في دائرة إمبابة، ونجح في الوصول إلى مرحلة الإعادة، مما أكسبه دعمًا جماهيريًا واسعًا.



وتولى منصب أمين حزب مستقبل وطن عن دائرة قسم إمبابة، وأمين مساعد الشؤون المالية والإدارية بالحزب، وأيضا تولى منصب أمين مساعد للتدريب والتثقيف السياسي في حزب الشعب الجمهوري بأمانة محافظة الجيزة.