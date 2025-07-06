شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة التحالف الوطني بمحافظة القليوبية "طمني" تواصل دعم طلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم طلاب الثانوية العامة خلال موسم الامتحانات، تواصل مبادرة "طمني" أنشطتها في محافظة القليوبية، تحت مظلة التحالف الوطني بالتعاون مع مؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية، المبادرة تسعى إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي للطلاب في هذه المرحلة الحاسمة من مسيرتهم التعليمية.

وقد شهد اليوم تنفيذ زيارات ميدانية إلى عدد من المدارس بالمحافظة، كان من أبرزها مدرسة خالد بن الوليد الثانوية بنات، ومدرسة السلام الثانوية بنين. وخلال الزيارات، قام فريق المتطوعين، بروحهم الإيجابية وطاقتهم المتجددة، بتوزيع "شنط الدعم والتشجيع" على الطلاب، والتي تحتوي على مستلزمات رمزية تهدف إلى تخفيف التوتر وبث الطمأنينة في نفوسهم.

اللافت في المبادرة هو الحضور القوي للمتطوعين، الذين لم يقتصر دورهم على التوزيع فقط، بل كانوا حريصين على مشاركة الطلاب لحظات من الدعم المعنوي والابتسامات الصادقة.

ويأكد التحالف الوطني أن الدعم مستمر حتى آخر يوم في الامتحانات، إيمانًا منهم بأهمية توفير بيئة مشجعة ومحفزة للطلاب، تعزز من تركيزهم وثقتهم بأنفسهم في ظل الضغوط التي ترافق فترة الامتحانات.

مبادرة التحالف الوطني بمحافظة القليوبية "طمني"

مبادرة التحالف الوطني بمحافظة القليوبية "طمني"

مبادرة التحالف الوطني بمحافظة القليوبية "طمني"

مبادرة التحالف الوطني بمحافظة القليوبية "طمني"