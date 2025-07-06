شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. أمسية تأبين الكاتب الصحفي محمد الدسوقي والان مع تفاصيل الخبر

تنظم لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد أمسية تأبين للكاتب الصحفي محمد الدسوقي مدير تحرير الأهرام، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته، في تمام السادسة مساء الخميس 10 يوليو الجاري.

ويعد الراحلمحمد الدسوقي من رواد مهنة الصحافة، الذي لم يدخر جهدًا في مواصلة العطاء المهني حتى اللحظات الأخيرة من حياته، كما كان له عظيم الأثر في نفوس أجيال من شباب المهنة الذين نهلوا من علمه وتتلمذوا على يديه في ورش ودورات تدريبية. وتدعو لجنة المعاشات الأساتذة والزميلات والزملاء، وتلاميذه ومحبيه للمشاركة.

