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رئيس لجنة القيد بالصحفيين: لجنة المشتغلين الجديدة يومى 16 و17 يوليو الجارى

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رئيس لجنة القيد بالصحفيين: لجنة المشتغلين الجديدة يومى 16 و17 يوليو الجارى

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الأحد، 06 يوليو 2025 06:31 م

أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة انعقاد لجنة المشتغلين الجديدة للزملاء الذين اجتازوا مدتهم بجدول تحت التمرين ستكون يومى الأربعاء والخميس الأسبوع المقبل 16 و17  من يوليو الجارى.


وأشار الزناتى إلى أنه سيتم إعلان كشوف أسماء الزملاء المتقدمين خلال يومين ونشرها بمبنى النقابة باعتباره واحدا من الإجراءات المقررة لانعقاد اللجنة بعد استيفاء الأوراق الخاصة بالزملاء ومراجعتها.
 

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محررين الخليج 365

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