شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس الفلسطيني: نشكر الشعب المصري وقيادته على دعم بلادنا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطينى خلال مؤتمر نظمته لجنه الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفى محمد السيد الشاذلى، اليوم الأحد أنه فخور بالتواجد فى نقابه الصحفيين المصريين هرم الوعى العربى.



البلشى والهباش ومحمد السيد



الهباش ومحمد السيد

وأكمل (الهباش) أنه سعيد بالتواجد فى نقابه الصحفيين المصريين حراس الوعى والحقيقة موجها التحية لكل الصحفيين ولكل الصحفيين الفلسطينيين الذين سقطوا فى محاولة نقل الحقيقة وما يجرى على أرض فلسطين.

وأكمل أنه يشكر بكل تقدير مواقف مصر قيادة وشعب وهى موافق ليست جديدة ولكنها مواقف حقيقية وانفعالية مع الشعب الفلسطينى، فمصر التى خاضت كل المعارك مع فلسطين منذ 1948 حتى الان ومصر التى فقدت شهداء ورفضت إقامة مخيمات للاجئين الفلسطينيين وكانت تتعامل معهم كمصريين، فمصر تتعامل كأنها أن للأمة العربية فتكافح دائما من أجل حقوق الأمة فكل الشكل الشعب المصرى والقيادة المصرية والجيش المصرى السد الأخير ضد العدوان وسيظل قادر على تجاوز كل الظروف.



استقباله الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني بنقابة الصحفيين

وفيما يتعلق بالحديث عن فلسطين الآن هو حديث عن الغد، فالأمس معروف بكل مرارته واليوم نعيشه، فمات عن الغد هل ستظل فلسطين تنزح، أم سيكون الشعب الفلسطينى أن يعيش وينعم كباقى الشعوب، ونثق أن فلسطين الكاملة هى الوطن الطبيعى التاريخى للشعب الفلسطينى ولا احد يملك الحق فى مصادرة حقنا، والشرعية الدولية جعلت منظمة التحرير تقبل بدولة فى جزء فى هذا الوطن حسب القانون الدولى ولكن ليس حسب القانون العادل.

وأضاف المستشار محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطينى، أن أهداف إسرائيل تختصر فى تصفية القضية الفلسطينية، وفلسطين الكاملة هى الوطن التاريخى والطبيعى للشعب الفلسطينى، وإن كنا لا نستطيع مواجهة إسرائيل عسكريا فيمكن مواجهتها سياسيا وقانونيا.

وقال إنه حتى الآن بعد 30 عاما من اتفاق اوسلوا ولم نحصل على حقنا، والاحتلال ارتكب على مدار 77 عام مئات من المذابح وأكثر من 55 قريه دمرت بالكامل عام 1948 وهجر نصف الشعب الفلسطينى بالكامل ولكنه لم يعطى شرعيه الاحتلال أو يسقط حق الشعب الفلسطينى، بل ظل الشعب الفلسطينى متفوقا وظل الميزان الديموغرافى يعطى التفوق للفلسطينيين، وبالرغم من خروج بعد الفلسطينيين من فلسطين ولكن فلسطين لم تخرج منهم.



جانب من اللقاء

و قال إنه عام 1967 سألت جولدا مائير عن الشعب الفلسطينى واين هو والان بعد 60 عاما مازال الشعب الفلسطينى يفرض نفسه، على الساحه الدوليه فهل سنظل ندور فى تلك الحلقات المفرغة إلى الأبد.