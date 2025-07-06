شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السيد الشاذلى: القضية الفلسطينية ستظل هي قضيتنا الأولى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد السيد الشاذلي رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين خلال استقباله الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولي الشعب المصري كافه



البلشى والهباش ومحمد السيد



الهباش ومحمد السيد عضو مجلس النقابة



جانب من اللقاء داخل نقابة الصحفيين



وأكد الشاذلي أن يرحب بالدكتور محمود الهباش في بلده الثاني، وبين أهله مشيرا إلي أن القضية الفلسطينية ستظل هي قضيتنا الأولى.

وأشار الشاذلي انه معًا سنبقى صوتًا واحدًا في وجه الظلم، ولن نتوقف عن دعم أشقائنا الفلسطينيين حتى ينكسر الحصار وتنتصر الحقيقة، مؤكدا على الدعم الكامل للقضية الفلسطينية، ووقوفنا الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع من أجل استرداد أرضه، رفضنا الكامل لعمليات التهجير القسري الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي



استقباله الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني بنقابة الصحفيين



الهباش ومحمد السيد

مشددا على الإدانة الكاملة لكافة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ونؤكد على تمسكنا بجميع قرارات الجمعيات العمومية والخاصة بحظر كافة أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي مع الكيان الصهيوني.



جانب من اللقاء



لقاء مستشار الرئيس الفلسطينى



عضو مجلس نقابة الصحفيين ومستشار الرئيس الفلسطينى



محمد السيد الشاذلى ومحمود الهباش