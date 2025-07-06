شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس مجلس النواب: لا مساس بنظام الثانوية العامة والبكالوريا اختيارى والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، إنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع كل من وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمعالجة الملاحظات والتخوفات التي أبداها أعضاء اللجنة واستعراض كافة آراء النواب التي أثيرت حول مشروع القانون، مؤكداً أن هذا القانون من القوانين التي تمس الأمن القومي الاجتماعي لارتباطه بمستقبل ملايين الأسر.

وأضاف "كفافي" أن الاجتماع التنسيقي مع الحكومة والذي تابعه عن كثب المستشار الدكتور رئيس المجلس انتهى بالتوافق على نحو 99% من ملاحظات اللجنة وشهد تجاوباً ملحوظاً من جانب السيدين وزيري التربية والتعليم والشئون النيابية والقانونية.

وأكد المستشار القانوني لرئيس المجلس أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي، وأن نظام البكالوريا المزمع إنشائه بموجب التعديلات الواردة على مشروع القانون سيكون اختيارياً ومدته 3 سنوات وليس إجبارياً ولا يتعارض مع نظام الثانوية العامة الحالي.

وشدد "كفافي" علي أن نظام البكالوريا لم يرد صراحة في مواد مشروع القانون فقا للنسخة الأولى المقدمة من الحكومة حيث تم النص عليه في المذكرة الإيضاحية، الأمر الذي يتطلب توضيح النظام بشكل صريح مؤكداً وأنه سيتم تضمينه في مواد مشروع القانون بشكل مفصل حتى لا يحدث أي لغط حوله.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب المعقود اليوم برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب)، و نواب وزير التربية والتعلم والتعليم الفني.