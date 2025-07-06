أحمد الحريري حيا شعبة المعلومات: هكذا تُصان كرامة بيروت

توجه الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري بالتحية إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي على توقيف أحد المسلحين الذين ظهروا في العراضات المسلحة قبل أيام.
واعتبر الحريري في تصريح له، بانه "هكذا تُصان كرامة بيروت وكل اللبنانيين، وتُستعاد هيبة الدولة، بالحزم في تطبيق القانون، وعدم التساهل مع أي مظاهر مسلحة تخل بالأمن وتهدد الاستقرار والسلم الأهلي". واردف: "شكراً لرجال شعبة المعلومات صمّام أمان الوطن".
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