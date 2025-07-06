اخماد حريق في خراج بلدة المغر الاحول في الكورة وآخر في سيارة في طورزا

عملت فرق الدفاع المدني مركز اميون الكورة، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني في كفرحاتا وبشري واهدن وبلديات اميون وبشمزين وكوسبا وفرق الجيش اللبناني على اخماد حريق كان قد شب في خراج بلدة المغر الاحول في الكورة، وقد تجاوزت المساحة التي اخمدت اكثر من 15000 متر مربع، وكانت قد اقتربت من المنازل.
كما جرى اخماد حريق شب في سيارة في بلدة طورزا بالقرب من السيارات.
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