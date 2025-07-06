ترامب يعلن مقاطعة كير بولاية تكساس منطقة كوارث جراء السيول ومقتل 59 شخصا وفقدان العشرات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقاطعة كير بولاية ​تكساس​ منطقة كوارث بعد أن قتل 59 شخصا ولا يزال العشرات في عداد المفقودين بعد حدوث سيول جراء هطول أمطار غزيرة.

واوضح ترامب في تصريح له، إن الهدف من الإعلان هو "ضمان حصول رجال الإنقاذ على الموارد التي يحتاجونها على الفور، تعاني هذه العائلات من مأساة لا يمكن تصورها مع فقد عدد من الأرواح واستمرار وجود كثيرين في عداد المفقودين".

وارتفعت حصيلة الفيضانات المفاجئة التي ضربت تكساس الى 59 قتيلا، بحسب ما أفاد مسؤول في الولاية الأميركية فيما واصل المسعفون عمليات البحث عن مفقودين.

واوضح نائب حاكم الولاية دان باتريك لمحطة فوكس نيوز "لقد خسرنا اشخاصا آخرين وبات العدد 59 قتيلا"، مرجحا أن ترتفع الحصيلة.