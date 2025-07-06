نتانياهو: لقد غيرنا بالفعل منطقة الشرق الأوسط ولدينا فرصة لتوسيع اتفاقيات السلام

اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ الى اننا غيرنا بالفعل منطقة الشرق الأوسط، ولدينا فرصة لتوسيع اتفاقيات السلام في المنطقة، وسنواجه محاولات إيران للحصول على سلاح نووي.

واردف نتانياهو في تصريح له قبيل مغادرته الى واشنطن، "عازمون على إعادة جميع المختطفين ونصر على القضاء على قدرات حماس العسكرية، وقد حققنا إنجازات عظيمة في غزة وأمامنا إنجازات أخرى لنكملها بإعادة جميع الاسرى والقضاء على قدرات حماس".

وتابع نتنياهو: "المفاوضون الإسرائيليون في محادثات وقف إطلاق النار في غزة لديهم تعليمات واضحة بإنجاز الاتفاق بالشروط التي قبلتها إسرائيل".