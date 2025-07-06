الرئيس البرازيلي يدعو في قمة بريكس إلى عدم الاستمرار في تجاهل الإبادة في غزة

دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو ​لولا دا سيلفا​ خلال قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو، إلى عدم "الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة"، فيما من المقرر أن تبدأ مفاوضات للتوصل إلى هدنة في الدوحة.

واكد لولا في كلمته الافتتاحية في القمة "لا شيء يبرر على الإطلاق الأعمال التي ترتكبها حماس. لكن لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والمجازر بحق مدنيين أبرياء، واستخدام الجوع كسلاح حرب".