تدابير سير على مسلك صائب سلام – الكولا بسبب أعمال صيانة اعتبارًا من 7-7-2025

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة في بيان، بانه في إطار مشروع تحسين التنقّل وإمكان الوصول إلى شوارع مدينة بيروت – منطقة الكولا، ستقوم بلدية بيروت مع إحدى الشركات المتعهّدة، ولمدّة عشرة أيّام اعتبارًا من تاريخ 7-7-2025، بأعمال صيانة الأرصفة وتزفيت الطريق، بحيث ستؤدّي هذه الأعمال إلى إقفال الطريق من جادّة صائب سلام باتّجاه ساحة الكولا (ابتداء من فلافل الزاوية وصولًا إلى قدموس)، وسيتمّ تحويل السير القادم، باتّجاه شارع جبل العرب.

اضاف البيان "يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحا".