النشرة: سقوط شجرة معمرة قرب جامع الشهداء وسط صيدا

افاد مراسل "النشرة" في ​صيدا​، بسقوط ​شجرة​ معمرة قرب جامع الشهداء وسط المدينة حيث كادت تتسبب بكارثة بعدما نجا عدد من المارة في المكان، وقد اقفلت الطريق لبعض الوقت قبل ان يتم رفعها.

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