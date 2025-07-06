مسيرة جابت شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت إحياءً لذكرى عاشوراء

جابت مسيرة ذكرى العاشر من محرّم، في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت وشوارعها، إحياءً لذكرى عاشوراء.
وقد توافد المواطنون من مختلف المناطق اللّبنانيّة إلى مجمّع سيّد الشّهداء في الرويس، حيث يقيم "حزب الله" المجلس المركزي.
وكانت قد انطلقت مراسم الإحياء بقراءة السّيرة الحسينيّة. وتقدّم المسيرة حمَلة الرّايات والمجسّمات الحسينيّة ومواكب اللّطم، ومن المقرّر أن تُختتم ببثّ كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" اتلشّيخ نعيم قاسم بالمناسبة.
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