وزير الخزانة الأميركي: نقترب من إبرام عدد من الاتفاقات التجارية قبل موعد التاسع من تموز

ذكر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى عدد من الاتفاقات التجارية قبل موعد التاسع من تموز الجاري الذي يبدأ فيه سريان رسوم جمركية مرتفعة، متوقعا صدور عدة إعلانات كبيرة في الأيام المقبلة.

وأوضح بيسنت لشبكة "سي.إن.إن"، أن إدارة ترامب ستبعث أيضا برسائل إلى 100 دولة لا تجمعها تعاملات تجارية كبيرة بالولايات المتحدة لإخطارها بأنها ستواجه رسوما جمركية أعلى تحددت في بادئ الأمر في الثاني من نيسان قبل تعليقها حتى التاسع من تموز.

واردف "سيوجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسائل إلى بعض شركائنا التجاريين يقول فيها إذا لم تحركوا الأمور، فسنعود في أول أب إلى مستوى الرسوم الجمركية التي تحددت لكم في الثاني من نيسان. لذا أعتقد أننا سنشهد سريعا جدا إبرام الكثير من الاتفاقات".