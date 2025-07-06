الجيش الإسرائيلي يعلن أنه سيرسل 54 ألف أمر استدعاء لتجنيد الحريديين بعد فشله في تحقيق أهدافه بشأن ذلك

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه سيرسل 54 ألف أمر استدعاء ل​تجنيد الحريديين​، وذلك بعد فشله في تحقيق أهدافه بشأن ذلك، العام الماضي، بحسب ما أكّدت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وذكر الجيش في بيان، أنه "سيبدأ هذا الأسبوع، بإرسال استدعاءات لاستكمال إجراءات التجنيد، لأفراد آخرين من الحريديين".

وأضاف أنه "سيتم إرسال الاستدعاءات على دفعات خلال شهر تموز، حتى استكمال جميع أوامر التجنيد، البالغ عددها 54,000 أمرا".