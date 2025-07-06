أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه سيرسل 54 ألف أمر استدعاء لتجنيد الحريديين، وذلك بعد فشله في تحقيق أهدافه بشأن ذلك، العام الماضي، بحسب ما أكّدت إذاعة الجيش الإسرائيلي.
وذكر الجيش في بيان، أنه "سيبدأ هذا الأسبوع، بإرسال استدعاءات لاستكمال إجراءات التجنيد، لأفراد آخرين من الحريديين".
وأضاف أنه "سيتم إرسال الاستدعاءات على دفعات خلال شهر تموز، حتى استكمال جميع أوامر التجنيد، البالغ عددها 54,000 أمرا".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن أنه سيرسل 54 ألف أمر استدعاء لتجنيد الحريديين بعد فشله في تحقيق أهدافه بشأن ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.