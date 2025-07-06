واللا: انتحار جندي إسرائيلي بعد مشاركته في القتال بقطاع غزة ولبنان

افاد موقع "واللا" العبري، ب​انتحار الجندي​ دانيئل إدري، بعدما أحرق نفسه أمس داخل سيارة في أحراش قرب صفد، بسبب معاناة نفسية طويلة بعد مشاركته في القتال بقطاع غزة ولبنان.

وذكر الموقع العبري بانه بحسب والدته، روى لها كيف نقل جثث جنود "الجيش الإسرائيلي" عدة مرات، “قال لي إنه شاهد فظائع، وقال: أمي، أنا أشم رائحة الجثث وأراها طوال الوقت”.

وأضافت أن حالته النفسية أخذت تتدهور، ولجأ لطلب مساعدة نفسية، وأشارت إلى أن هناك أياما كان يصاب فيها بنوبات غضب شديدة، وفي بعض الأحيان كان يُحطم شقته.