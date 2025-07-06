التلغراف: الصواريخ الإيرانية أصابت 5 منشآت عسكرية إسرائيلية بشكل مباشر لم يبلغ عنها سابقا خلال الحرب

اشارت صحيفة "التلغراف" عن بيانات رادار، الى ان الصواريخ الإيرانية أصابت 5 منشآت عسكرية إسرائيلية بشكل مباشر خلال الحرب الأخيرة.
وذكرت "التلغراف" بان إسرائيل لم تعلن عن الضربات ولا يمكن الإبلاغ عنها من داخل البلاد بسبب قوانين الرقابة العسكرية الصارمة، ولفتت الى ان البيانات تشير لإصابة 5 منشآت عسكرية لم يبلغ عنها سابقا بـ6 صواريخ إيرانية في شمال وجنوب ووسط إسرائيل.
ولفتت "التلغراف" الى ان البيانات تشير لإصابة قاعدة جوية رئيسية ومركز لجمع المعلومات الاستخبارية وقاعدة لوجستية بإسرائيل، موضحة بان نسبة الصواريخ الإيرانية التي نجحت في اختراق الدفاعات الإسرائيلية زادت في أول 8 أيام من الحرب.
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